Спустя 45 лет: селебрити на красной дорожке сериала «Москва слезам не верит»
Мечта «номер 1001» — выйти на звездный ковер культовой советской картины наконец-то сбылась!
Светский раут оказался настоящим столпотворением, а премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» заставила «интеллигенцию» постоять в очереди перед красной «дорогой»… Почему? Легендарное кино не каждый же день возвращается!
Настал тот момент, когда звезд застали с теплой расплывающейся улыбкой и закатившимися глазами, ведь они вспоминали свое студенчество, первую любовь и дружбу, заработки в юности и Москву. Она для каждого — отдельный мир!
«Общага, один кусок мяса на шестерых. Да, мы выживали, но было так круто…», — делятся знаменитости.
Кто разлучил пару Янковского и Пожарской, почему Михаил Врубель был недоволен женой на вечере, как Владимир Канухин переживет смерть близкого друга и травму ноги, кто такая Мария Камова, почему Марина Александрова рыдала сорок минут со словами: «Такого еще не было!» — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Так писатель Александр Евгеньевич Цыпкин решил выразить, что одной ногой он все же ступает на дорогу вечной классики и советских традиций. Не все же в «беспринципных» ходить! А широкий шаг писателя показывает, как сильно он рад возвращению легендарного сюжета про любовь и Москву…
Не замечают никого… Янковский, опьяненный любовью супруги Дианы Пожарской, не подозревает, что через пару минут в их дуэт ворвутся разлучники. Листайте, чтобы увидеть, чем это обернется…
Что здесь происходит? Некая актриса указательным пальцем старается наладить контакт с Иваном Филлиповичем, он же — полностью в чарах жены! На что красавица, чтобы его вызволить, заявляет: «Мы главные герои с Ваней — должны сделать фото двоем!» Разобрались! Но хотела ли Пожарская быть главным героем этого треугольника или уже квадрата? Листайте, чтобы увидеть лицо незнакомки.
А вот и она — Тина Стойилкович! Узнаете спину? Главная героиня «Москва слезам не верит» или же та, что за вечер тысячу раз сказала: «Ванечка Янковский — зая» и «Как же круто, что с ним снималась!» На самом деле здорово, что красный ковер все больше пополняется диковинными звездочками! Актриса из Белграда!
Гриша Верник и Полина Гухман вышли снова вдвоем! У этих все хорошо! На Мальдивы слетали, на красный ковер успели. Правда, за длительное время на островах с любимой произошел синхрон! Сдержанность улыбки Верника передалась и Полине. Она больше не улыбается так широко, как раньше…
Валерия Федорович решила забрать внимание своим обычно-необычным «дача» look… Мы, как культурные и порядочные, не можем же подумать, что она, одеваясь в темноте, могла сказать: «А, супер сойдет!»? Знаете, многие селебрити сейчас практикуют стилистов по видеосвязи… А с последними неполадками приходится учиться думать не глазами, как раньше, а ушами! А тут уж извините, кто и как будет услышан! Ох, и не на пользу эти массовые сбои электричества…
Безупречная! Так и хочется сказать о Марине Александровой! На премьере все актрисы говорили только о ней. Мол, какая крутая! Сама же Марина рассказала, что за ее 20 лет в кино, на съемках «Москва слезам не верит» она впервые рыдала взахлеб сорок минут под камерами. Нужно было сделать так, чтобы слезам поверила вся Россия!
Юлия Топольницкая делится секретами «актрис» с Марией Камовой. Она еще, как цвет своего платья в этой отрасли, но уже талантливо берет главные роли. Блогеру «Маш Милаш» теперь придется подвинуться рядом с начинающей драматической актрисой Камовой! Успехов!
Александра Ревенко словно на модельных снэпах, а не ковре для премьер! Она, как пугливая страстная лань, особенно с новым цветом волос! Очень роскошная и, возможно, смена цвета связана именно с новой ролью! Ждем ее появление на экране?
Алена Долецкая сегодня слегка «vogue»! Всем, кто по ту сторону красного ковра, удалось понаблюдать, как роковой проходкой журналистка скрылась от вопросов своих же коллег!
Слезам не верит, а травмам? Владимир Канухин повредил на тренировке связки… Да еще и смерть близкого друга — актер потерял любимого кота. Но все только начинается — хорошее точно! Питомца актер нарисовал на джинсах, чтобы всегда был с ним, а тросточка помогает бодро учавствовать в раутах. Москва не для слабых людей уж точно…
Главный «игрок в прятки» года! Сергей Бурунов уж очень незаметно бросился в глаза фотографам, напускав чернил перед журналистами. А те — только и успели увидеть его след вдали красного ковра…
Маленький конфликт в мире шоу-бизнеса. Михаил Врубель был недоволен откровенностью жены. Анна Цуканова-Котт покорила рассказами про свадьбу, платья, мужа… В общем, так много личного, что Врубель старался пресечь исповедь, тактично останавливая супругу, но ему это не удалось! Женщины!
Елена Борщева не может быть не замечена! Яркая и высокая телезвезда филигранно прошлась по красной дорожке, правда, оставив без внимания всех тех, кто так жаждал с ней поговорить — журналистов! Прощаем и все равно любим?
Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова, как главные фанаты Жоры Крыжовникова пришли на его премьеру! А ведь это он когда-то заставил всю страну глотать зависть к Азизе, что заняла сердце Рузиля …
Сергей Романович, как турбо мотор. Мы, конечно, понимаем, что возвращение в профессию могло сильно зарядить актера энергией, но не настолько же, чтобы так быстро пробегать мимо вытянутых микрофонов…
