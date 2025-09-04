Прогноз на 4 августа: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым

Фото: 5-tv.ru

Начало сентября характеризует умеренная солнечная активность.

Вероятность возникновения магнитной бури 4 сентября составляет всего 7%. Об этом, ссылаясь на расчеты специалистов Лаборатории солнечной астрономии, сообщает URA.RU.

Уточняется, что вероятность сохранения спокойной магнитосферы составляет 68%. К тому же не стоит ожидать и геомагнитных возмущений, которые не доходят до уровня бури. Специалисты оценили вероятность их возникновения в 25%.

К тому же эксперты прогнозируют значение индекса Ap на уровне 20 единиц, что в два раза ниже нынешнего показателя в 40 единиц. Кроме того, снизится индекс F10.7, который характеризует интенсивность солнечного радиоизлучения. Его значение составит 140 против 191 3 сентября.

Подчеркивается, что общая тенденция указывает на постепенное снижение геомагнитной активности и стабилизацию магнитного поля Земли к 4 сентября. Однако небольшие колебания все же ожидаются.

Отмечается, что начало сентября характеризует умеренная солнечная активность. Так, 3 сентября на Солнце в области 4197 была зафиксирована вспышка класса C4.2. Продолжительность явления составила всего 13 минут.

