Более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций украсят Москву в честь Дня города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы.

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города. Он пройдет с 13 по 14 сентября, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности установим свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, общественные пространства и въезды в город. Ключевым элементом концепции станет слово “Москва” и число 878 — именно столько лет исполняется в этом году российской столице», — отметил Петр Бирюков.

Традиционно праздничные украшения установят в пешеходных зонах, парках и на вылетных магистралях. Флагами украсят знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу.

В парке «Яуза», у южного входа станции метро «Динамо», на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде появятся зоны отдыха с цветами и качелями. В музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и в парке «Фили» установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.

Петр Бирюков добавил, что на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Кроме того, 13 и 14 сентября архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в праздничном режиме, а на цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы.

Дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все элементы используют повторно благодаря передекорированию и замене праздничных полотен.

