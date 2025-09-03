В Лиссабоне при сходе фуникулера с рельсов погибли 15 человек

Фото: Reuters/PEDRO ROCHA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Есть пострадавшие.

В результате схода с рельсов фуникулера в центре Лиссабона 15 человек погибли. Пострадали 18 человек, среди них — пятеро в тяжелом состоянии. Об этом сообщает CNN Portugal.

На месте инцидента продолжают работать спасательные службы, которые предпринимают усилия по извлечению людей, застрявших в поврежденной конструкции. Точные причины произошедшего пока не установлены.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования родственникам погибших. В своем заявлении он отметил, что глубоко сожалеет о случившемся, а также выразил надежду на оперативное выяснение обстоятельств трагедии компетентными инстанциями.

Это не первый случай аварии на данном фуникулере: в 2018 году он уже сходил с рельсов из-за неполадок в системе обслуживания. Тогда обошлось без пострадавших.

Фуникулер «Глория» — визитная карточка города. Обычно достопримечательность пользуется популярностью у туристов, они являются его главными посетителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



