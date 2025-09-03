Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
Фото: Reuters/TERESA SUAREZ
В инициативе «коалиции желающих» по оказанию помощи Незалежной участвуют 35 стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении плана подготовки гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил во время встречи и совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
«Вклад, который был подготовлен, задокументирован и подтвержден сегодня днем на уровне министров обороны в чрезвычайно конфиденциальном порядке, позволяет мне сказать, что эта работа по подготовке завершилась», — сказал французский лидер.
Он подчеркнул, что работа ввелась военными руководителями стран с момента саммита в Белом доме, который прошел 18 августа.
Макрон добавил, что в «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, созданной по инициативе Парижа и Лондона, участвуют 35 стран. Видеоконференция коалиции планируется 4 сентября. На ней обсудят вопросы гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Украины. Европейские лидеры намерены также попытаться добиться телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь выразил надежду, что совместные усилия всех союзников помогут усилить давление на Россию.
