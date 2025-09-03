«Даже не думал»: Трамп назвал парад в Пекине неподходящим для себя местом

Дональд Трамп назвал военный парад в Пекине неподходящим для себя местом

Американский лидер заявил, что следил за торжественным мероприятием.

На военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией президент США Дональд Трамп не был приглашен. Американский лидер назвал торжественное мероприятие неподходящим для себя. Об этом глава Белого дома заявил во время трансляции, которая велась на YouTube-канале Белого дома.

«Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят», — уточнил американский лидер.

Президент США заявил, что смотрел парад, который, по его словам, оказался впечатляющим.

Парад Победы в Пекине

В Пекине на площади Тяньаньмэнь 3 сентября прошел крупнейший военный парад. Он приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.

Цель торжества — продемонстрировать современные достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере вооружений. Как сообщил У Цзэкэ, представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, в мероприятии задействовали 45 военных подразделений, а его продолжительность составила около 70 минут.

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоялся торжественный прием, в котором принял участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

