Путин прибыл во Владивосток

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В среду президент РФ завершил четырехдневный визит в Китай.

Президент России Владимир Путин вернулся из Китая в РФ. Борт номер один приземлился в аэропорту Владивостока. Два дня — 4 и 5 сентября — российский лидер проведет в Дальневосточном федеральном округе. Президент примет участие в совещании, которое будет посвящено развитию топливно-энергетического сектора региона. Также запланирована отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Президент России примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме, который в этом году проводится в десятый раз под девизом: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Центральным событием станет пленарное заседание, запланированное на 5 сентября. В нем примут участие премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, а также Ли Хунчжун — заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Накануне этого мероприятия Владимир Путин проведёт отдельные встречи с каждым из высокопоставленных гостей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.