Почему 3 сентября? Михаил Шуфутинский раскрыл тайну популярной песни

Дата 3 сентября была выбрана для песни случайно. Сами авторы композиции — народные артисты России Игорь Николаев и Игорь Крутой — так и не смогли объяснить значение этого календарного дня. Об этом в беседе 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский.

«Дату не я придумал. Ее Игорь Николаев придумал. Никто не признается: ни он, ни Крутой, что значит в нашей жизни 3 сентября. Это стихийно произошло, как они говорят, и я тоже так думаю. Мы не создавали ее, просто так случилось. 2-го все было всерьез, а 3-го кипишь получился», — поделился исполнитель популярной песни.

По словам Шуфутинского, он каждый раз исполняет ее по-разному в зависимости от настроения. Также артист признался, что у него не получаются «липсинки» — открывание рта под фонограмму.

«Я много песен пою из раза в раз, потому что у меня не одна только песня, любимая людьми. Но поешь каждый раз по-разному. Если поешь „под плюс“, что в наше время уже не практикуется в цивилизованном обществе, то ты просто открываешь рот. Но мне это никогда не удавалось. Иной раз и сейчас на телевизионных съемках, в клипах приходится „липсинк“ делать. Но мне это сложно, я от настроения завишу», — добавил Михаил Захарович.

«Третье сентября» впервые было исполнено в 1993 году. Песня рассказывает о грустном расставании героя с возлюбленной именно 3 сентября, он не понимает причины и постоянно возвращается к этой дате. Музыку написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев. Композиция стала символом начала осени и вызвала появление в русскоязычном интернете мемов и традиций, в том числе «Шуфутинова дня». С каждым годом прослушивания трека растут, а в 2022 году вышла новая версия в дуэте с певцом Егором Кридом.

