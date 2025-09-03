Бренд-шеф рассказал о гастрономической концепции гастрофестиваля «Балтика Фест»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

На мероприятии особое место в меню будут занимать локальные блюда.

Бренд-шеф курорта «Игора», гостиничных сетей «Точка на карте» и «Дача Винтера» Егор Никонов подготовит собственную гастрономическую концепцию для гастрофестиваля «Балтика Фест». Его идея основывается на кулинарных традициях различных регионов России.

По словам шефа, уроженца Карелии, вдохновением для концепции стали его детские воспоминания о природе родного края, местных продуктах, свежей рыбе, лесных ягодах и дичи.

«На гастрофестивале „Балтика Фест“, мы решили акцентировать внимание вокруг региональной кухни, акцентировать все вкусы, сопоставить их правильно с подобранными сортами пива („0.0%“, „безалкогольное“, — Прим. ред.) и сделать гастрономические пары, чтобы нашим гостям было вкусно и интересно», — прокомментировал Никонов.

На мероприятии «Балтика Фест» будут организованы тематические корнеры, каждый из которых отразит специфику кухни определённого региона страны. Гости смогут попробовать плов в волжском корнере, оценить мясные угощения на кавказской площадке, а также отведать блюда из морепродуктов на северном корнере.

Особое внимание привлекает авторская зона «Балтийский вокзал», задуманная как гастрономическая шутка. Здесь посетителям предложат жареные пирожки и сэндвичи, идеально дополняющие бокал светлого нефильтрованного пива («0.0%», «безалкогольное», — Прим. ред.). Как пояснил Никонов, задача этого корнера — вызвать у гостей ностальгию по Русскому Северу.

13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пройдет фестиваль «Балтика Фест». На мероприятии выступят легендарная рок-группа «Чайф», культовая «Дискотека Авария» и популярная певица Мари Краймбрери.

Гостей будут ожидать мастер-классы и гастрошоу, еда и напитки, а также живые выступления и интерактивные развлечения. Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв».