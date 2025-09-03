«Нужно просто кайфовать»: Любовь Успенская обратилась к зрителям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Певица выступила на своем юбилейном концерте.

Певица Любовь Успенская во время выступления на своем юбилейном концерте призвала зрителей «кайфовать». Кадрами из концертного зала делится 5-tv.ru.

Артистка отметила свое 55-летние на сцене большим шоу, где исполнила свои бессмертные хиты. Успенская предстала перед зрителями в роскошном прозрачном черном платье с массивным украшением, на каблуках и с идеальной укладкой. Певица была в прекрасном расположении духа и, кажется, получала большое удовольствие от своей работы, как и ее музыканты, стоящие с ней рядом на сцене.

«Нужно просто кайфовать», — сказала артистка, обращаясь к зрителям в зале.

Судя по всему, сама Любовь Успенская охотно следует своему совету. Артистке 71 год, и она способна дать фору любому молодому певцу.

