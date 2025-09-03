Арсен Маркарян раскаялся и согласился сотрудничать со следствием

Фото, видео: 5-tv.ru

Блогер был заключен под стражу 25 августа.

Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест на два месяца за оскорбление памяти защитников Отечества и реабилитацию нацизма, передает корреспондент 5-tv.ru из здания суда.

Защита Маркаряна просила суд избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста.

Кроме того, адвокат блогера заявил, что тот раскаялся и готов сотрудничать со следствием, сообщает РИА Новости.

«Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения», — заявила сторона защиты блогера.

В суде Маркарян заявил, что не был в багажнике во время задержания в Подмосковье. Он добавил, что якобы не собирался уезжать в Белоруссию.

«У меня с собой не было документов и личных вещей, какая заграница?» — сказал блогер.

Таганский суд Москвы 25 августа отправил блогера под стражу. Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта дела в СИЗО.

Обвинение блогера было предъявлено 23 августа. Во время допроса он своей вины не признал. По версии следствия, не позднее 25 февраля этого года Маркарян разместил на популярный видеохостинг видеозапись для неограниченного круга лиц, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.

Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке, когда он пытался сбежать в Белоруссию. Как сказали в МВД, блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции и даже спрятался в багажнике собственного автомобиля, однако был доставлен в отделение Следственного комитета.

