«Лентяй, не хочет работать»: Путин пошутил про Пескова

Фото: © РИА Новости/ Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что не так сделал его пресс-секретарь?

Президент РФ Владимир Путин в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрий Песков лентяем. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Песков сказал президенту, который продолжал отвечать на вопросы журналистов, что «это (пресс-конференция — Прим. ред.) может продолжаться долго». Таким образом пресс-секретарь намекнул, что пресс-конференцию уже надо заканчивать. В ответ на это президент заявил, что мероприятие уже подходит к концу.

«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и все равно ленится», — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин принял участие в 25-м саммите ШОС, который проходил с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Он поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по реформированию мировой системы управления. А также российский лидер подчеркнул важность создания более справедливого и равноправного глобального порядка, основанного на международном праве и учете интересов всех стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин позитивно оценил свой визит в Китай. Российский лидер отметил, что позитивно оценивает мероприятия в КНР, в числе которых саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и трехсторонняя встреча России, Монголии и Китая. Визит в Поднебесную помог обсудить актуальные вопросы повестки и за столом переговоров, и в неформальной обстановке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.