Фото: Кадр из х/ф «Кремлевский волшебник ». реж.:Оливье Ассайас « 2025г.

На Западе сняли кино о российском президенте.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще не смотрел фильм «Кремлевский волшебник» с актером Джудом Лоу в главной роли, который исполняет там российского лидера.