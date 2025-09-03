Теперь наш канал доступен в MAX
Посмотрел? Путин о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

София Головизнина 89 0

Фото: Кадр из х/ф «Кремлевский волшебник ». реж.:Оливье Ассайас « 2025г.

На Западе сняли кино о российском президенте.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще не смотрел фильм «Кремлевский волшебник» с актером Джудом Лоу в главной роли, который исполняет там российского лидера.