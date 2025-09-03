Музыканты из России и Китая дали концерт на Приморской сцене Мариинки

Фото, видео: 5-tv.ru

Стартовый день Восточного экономического форума завершился яркой культурной программой.

Большой концерт прошел на Приморской сцене Мариинского театра. Свое искусство там представили музыканты и исполнители из России и Китая. Они подготовили для зрителей фрагменты самых популярных мировых произведений.

Впрочем, Восточный экономический форум — это настоящий калейдоскоп событий. Только сессий запланировано сотни. На остров Русский приехали участники из более чем семи десятков стран. А всего ждут порядка пяти тысяч гостей.

