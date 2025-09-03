Западные журналисты с тревогой наблюдали за парадом в Пекине

Военные разработка Китая и РФ заставили часть западного истеблишмента вспомнить о том, что дипломатия побеждает вовсе не на поле боя.

Весь день с телеэкранов и первых полос мировых изданий не сходит военный парад в Пекине. Событие —историческое. Утром по площади Тяньаньмэнь прошли десятки тысяч военных. Китай впервые показал свою стратегическую ядерную триаду. Трансляцию по всему миру посмотрели сотни миллионов человек.

Запад взбудоражен увиденным и говорит о небывалой солидарности Москвы и Пекина. Владимир Путин — главный гость масштабного военного смотра. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин работает в Китае, он расскажет о главных событиях сегодняшнего дня.

Каждого из 25 лидеров, кто приехал на парад в Пекин, Си Цзиньпин встречает лично. Дружеское рукопожатие, и вместе с Владимиром Путиным они поднимаются по лестнице дворца Тяньаньмэнь. Российский президент приветствует китайских ветеранов.

Мощные армии Китая, России и Северной Кореи — это ведь кошмарный сон Брюсселя. И оттого за грандиозным парадом на площади Тяньаньмэнь с тревожным любопытством наблюдали сотни западных журналистов.

Главную площадь Пекина Тяньаньмэнь огласили взрывы пушек. И 80 музыкантов сводного оркестра — цифра символичная, по количеству лет со дня Победы — аккомпанировали хору в тысячу человек.

«Это самый масштабный парад не то что в Китае — во всем мире. 40 тысяч военнослужащих шагают по площади Тяньаньмэнь. Здесь представители из 17 стран», — отметил корреспондент.

Каждое движение выверено до секунды — полгода репетиций, последняя длилась 14 часов.

На этом фоне выделяется женское подразделение, китайские «Железные розы», несомненное украшение парада.

«Пожалуй, самая зрелищная часть парада — на площадь Тяньаньмэнь выезжает техника. Более 500 единиц. И половина из них — новинки», — рассказал корреспондент.

Здесь новейшие системы РЭБ, беспилотники, безэкипажные штурмовики и бомбардировщики, что могут нести сразу четыре 500-килограммовых снаряда. И нет, это не подлодки — гигантские подводные дроны, беспилотные корабли и мины.

На параде впервые показывают и китайские боевые лазеры. Предположительно, это аналог нашего «Пересвета». По сути, все это витрина китайской армии, к слову, самой большой в мире. Она насчитывает два с половиной миллиона человек.

Впервые на параде гиперзвуковое оружие и современная межконтинентальная баллистическая ракета внушительной силы и размеров. Это нарочито подчеркнули, разместив ее сразу в трех грузовиках.

Показывать свою силу, и не только экономическую, сейчас очень важно для Пекина. Одна из китайских пословиц гласит: не нужно сражаться с врагом, надо сделать так, чтобы он сам был повержен наземь.

Последние военные разработки Китая и России и правда ведь заставили часть западного истеблишмента вспомнить о том, что дипломатия побеждает вовсе не на поле боя.

«История напоминает людям о том, что весь мир связан общими интересами и общей судьбой, и лишь в том случае, когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как равные, жить в мире и согласии, они смогут защитить общую безопасность», — отметил Си Цзиньпин.

Уже после парада Владимир Путин проводит переговоры с Ким Чен Ыном, тот предлагает нашему президенту первым сесть в Aurus. После уже традиционной, как ее назвали, «лимузинной дипломатии», — важные переговоры в резиденции Дяоюйтай.

Президент вновь благодарит северокорейских солдат за их важный вклад в освобождение Курской области.

«За последнее время отношения между нашими странами приняли особый, доверительный и дружеский характер, союзнический характер. По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области. В полном соответствии с нашим новым договором. Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», — подчеркнул Путин.

«Мы плечом к плечу сражались против неонацизма вместе с вашими солдатами. И я не могу не оценить их доблесть», — сказал Ким Чен Ын.

Тем для обсуждения у стран-партнеров немало — два с половиной часа лидеры общались за закрытыми дверями. После Владимир Путин проводил Ким Чен Ына до машины.

У Владимира Путина уже четвертый день бесконечного марафона двусторонних встреч, и вот финишная прямая: в резиденции в Пекине он проводит переговоры с лидером Конго — Россия наращивает присутствие на Африканском континенте, и Вьетнама. Его президент Лыонг Кыонг благодарит Россию за многолетнюю помощь.

«Каждый житель Вьетнама дорожит той большой помощью, которую нам оказывал Советский Союз и Россия раньше, когда мы боролись за свою свободу, и в настоящее время, когда мы строим свою страну», — отметил президент Вьетнама Лыонг Кыонг.

Вот он, мост от героев былых времен до наших дней. В Дяоюйтае президент встречается с потомками легендарных маршалов — Жукова, Рокоссовского, Чуйкова. Внуков полководцев пригласили на парад в Пекин.

Те, кто не забывают собственную историю, прямо здесь и сейчас создают новую архитектуру безопасности. И она не имеет ничего общего ни с НАТО, ни с ее дочерней организацией AUKUS и строится совершенно на других принципах.

