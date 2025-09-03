Путин пригласил Зеленского приехать в Москву при его готовности к переговорам
Фото: Reuters/Julia Nikhinson
Российский президент никогда не исключал возможности встречи с украинским коллегой.
Если президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам, то его ждут в Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — заявил он.
Российский лидер отметил, что никогда не исключал перспективы встречи с главой Незалежной, но сомневался в целесообразности такого общения. Президент РФ добавил, что глава Штатов Дональд Трамп обращался к нему с просьбой провести встречу с главой киевского режима, если это возможно.