Однако после отвода войск от Киева Незалежная передумала.

Российская сторона еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Однако после отвода войск от Киева Незалежная передумала. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в КНР.

«Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины: вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно», — поделился он.

Президент России Владимир Путин принял участие в 25-м саммите ШОС, который проходил с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Там он обозначил позицию России по украинскому конфликту. Он заявил, что кризис возник из-за государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан и спровоцирован Западом.

Путин подчеркнул, что постоянные попытки западных стран втянуть Незалежную в НАТО создают прямую угрозу безопасности России. Российский лидер отметил важность устранения первопричин кризиса для достижения устойчивого мира, поддержал усилия Китая, Индии и других стратегических партнеров ШОС по урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин позитивно оценил свой визит в Китай.

