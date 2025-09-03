«В королевах я разбираюсь»: Киркоров назвал имя новой Примадонны
Певец Филлип Киркоров сообщил, что Чеботина достойна звания Примадонны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Неожиданное заявление артист сделал на вечеринке.
Король эстрады Филипп Киркоров рассказал, кто по его мнению может стать новой Примадонной в России. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец».
Неожиданное заявление певец сделал на вечеринке. Киркоров вышел на сцену с певицей Людмилой Чеботиной, более известной под псевдонимом Люся Чеботина, где артисты исполнили песню дуэтом, а после произнесли душещипательные слова восхищения друг другом.
«Для меня Люся — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна», — заявил Киркоров.
Люся и Филлип давно дружат, поэтому пламенная речь Чеботиной не заставила себя долго ждать.
«Король, неподражаемый артист, человек. Я восторгаюсь тем, насколько ты яркий, уникальный, неповторимый», — добавила артистка.
Известно, что Примадонной в России принято считать певицу Аллу Пугачеву, но похоже, подросшая смена в скором времени сместит звезду с нагретого места.
