Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 8 по 14 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Коридор затмений предлагает нам довольно приятные дни, которые допустимо использовать для разного рода дел. Особенное внимание обратите на вторник, среду, четверг и пятницу — здесь оказываются лучшие звезды.

Понедельник, 8 сентября 2025 года

День Стального дракона

5-tv.ru

Ша Ци — или разящая ци доминирует над энергиями этого дня и делает его непригодным для тех, кто строит масштабные планы. Этот день все же будет хорош для свиданий, разговоров о совместном будущем, объявлении о помолвке, встреч с людьми, обсуждения партнерства и всего того, что требует объединения.

Структура дня «Белый павильон обмана» не располагает к активным действиям. Лучше всего проявлять гибкость и дипломатичность. К тому же, Луна проходит через 19 созвездие «Сеть», которое, несмотря на противоречия в трактовках, все же считается скорее благоприятным.

Совет: доверять интуиции и быть открытым новым возможностям, при этом сохраняя верность своим принципам и целям.

Вторник, 9 сентября 2025 года

День Золотой змеи

5-tv.ru

Неплохой в целом день. Подходит для поиска врача, посещения медучреждений, начала обучения, инвестирования, поиска работы. Хорош для романтических свиданий, встреч и общения с людьми.

В такой день можно сознаваться в проступках — благодаря структуре «Белый тигр под наздором», велик шанс выйти сухим из воды и легко получить прощение. Однако Луна, которая проходит через созвездие «Клюва черепахи», советует быть осторожнее и важных действий избегать.

Совет: удача находится на вашей стороне, а все начинания встречают поддержку и приводят к успеху. Это время для реализации самых смелых планов и идей.

Среда, 10 сентября 2025 года

День Водной лошади

5-tv.ru

Очень благоприятный день, который получает поддержку огненной звезды, и может поддержать большее число дел. «Лунная стоянка Орион», одна из лучших и самых счастливых, будет хорошим помощником в учебе, романтических делах, подписании контрактов, сборе долгов и повышению по карьерной лестнице, обещает славу и большие достижения.

Однако без клякс в такой день было бы даже скучно, поэтому китайские тексты указывают на звезду болячек, которая будет вредить и мешать в прохождении медицинских процедур в этот день. А те, кто уже успел приболеть, могут почувствовать ухудшение здоровья. Все вопросы вне медицинской тематики будут успешны.

Совет: ключевой принцип — постепенность и гибкость в действиях: важно тщательно планировать каждый шаг, избегать суеты и хаотичных движений, действовать подобно мудрому воину, который тщательно готовится к предстоящему делу.

Четверг, 11 сентября 2025 года

День Водной козы

5-tv.ru

Хороший день для всего, кроме земляных работ. Не следует сегодня закладывать фундамент, работать над ландшафтом, сажать деревья — это может пагубно сказаться на вашей удаче.

А вот проводить встречи, начинать учиться, затевать ремонт, подписывать контракты, инвестировать, отправляться в путешествия — прекрасная идея. Созвездие дня благоприятное, колодец — хорош для начала проектов, активных действий и сдачи экзамена. Усердный труд сегодня обещает принести хорошие плоды в свое время.

Совет: время проверки на прочность, когда важно проявить стойкость и терпение, не поддаваясь панике. Период переоценки ресурсов, требующий экономного подхода к финансам и мудрого обращения за советом к старшим.

Пятница, 12 сентября 2025 года

День Деревянной обезьяны

5-tv.ru

Получает неплохие звезды, очень хороший день для завершения проектов и подведения итогов. Для начала дел не подходит из-за офицера дня «Закрытие».

Здесь же оказывается звезда болезней, которая дает ухудшение самочувствия и проблемы при посещении врача. Общая тональность дня скорее располагает к спокойным делам и сулит благоприятное их завершение.

Совет: несмотря на близость успеха, важно не торопиться и дождаться правильного момента. Поспешные действия могут привести к потере достигнутого.

Суббота, 13 сентября 2025 года

День Деревянного петуха

5-tv.ru

Умеренно позитивный день. Хорош для обращения к врачу, планирования, романтических свиданий и встреч с близкими, начала обучения.

А общая структура выглядит благоприятной для деловых партнерств, сдачи экзаменов, презентаций и питчей, работы с документами, самосовершенствования.

Позитивная структура «Благородный помогает нефритовой леди» сулит успех в делах и благополучное завершение большинства вопросов. Энергии дня насыщенные: есть риск излишних трат, будьте внимательны.

Совет: важно сохранять спокойствие и не поддаваться желанию действовать активно — это время подготовки к будущим успехам через временное отступление. «Умение вовремя отступить — путь к великой победе».

Воскресенье, 14 сентября 2025 года

День Огненной собаки

5-tv.ru

Из-за негативной Ша Ци использовать этот день в полный рост не получится. Но нам это и не нужно: после активной недели вполне можно отдохнуть, благо воскресенье.

Тем, кому все же не сидится на месте, идеально подойдет уборка и расхламление — энергии дня очень хорошо этому способствуют. Очищение мыслей, пространства — идеальный выбор занятия на сегодня.

Также можно начинать избавление от плохих привычек или лишнего веса. Структура «Птица стремится в пещеру» даст легкое и успешное окончание периода, выход из устаревших и изживших себя процессов.

Совет: хотя мы не всегда можем контролировать обстоятельства вокруг, мы всегда способны управлять своим внутренним состоянием и реакцией на происходящее. «Нельзя остановить бурю за окном, но можно остановить ее в своем сердце».

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на осень 2025 года.