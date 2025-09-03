«Лабубу» и «сигма»: обновился список самых популярных в России слов

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru

Туда также вошли «окак», «тревожность», «цифровой рубль» и «Победа».

«Лабубу» и «сигма» вошли в топ-40 популярных слов России. Об этом пишет РБК. Вслед за ними список «Слово года» пополнили слова «окак», «тревожность», «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа».

Что касается «Всенародного слова», которое отбиралось путем голосования на странице проекта, ими стали «вера», «договорнячок» (заранее согласованный исход какого-либо события в обход правил), «кринж», «любовь, «мир», «надежда», «ожидание» и «перемены».

Претендентами на звание слов года в гуманитарной и технической сферах оказались «ИИ», «патриотизм», «поиск», «ценности», «цензура», «БПЛА», «DDoS-атака», «импортонезависимость»и «кибербезопасность».

«Слово года» — проект, направленный на популяризацию словарей, а также на сохранение и развитие русского языка. Его цель — определить слова, которые отражают настроение общества и социокультурные процессы года.

