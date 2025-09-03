Довольно похоже: Захарова рассказала о реакции Лаврова на его дипфейки

Мария Захарова: первый дипфейк с Лавровым появился несколько лет назад

Министр иностранных дел РФ впервые столкнулся с подобным роликом несколько лет назад.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые увидел дипфейк с собственным участием несколько лет назад, когда технологии искусственного интеллекта только начали использоваться для создания подобных видео. О реакции главы ведомства рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: „Это же не я“. Я говорю: „Не вы“. Он говорит: „Но вроде как и я“. Я говорю: „Вроде как, но не вы“. Это было несколько лет назад, когда дипфейки только стали появляться», — рассказала Захарова во время выступления на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лавров еще тогда отметил, что подобные материалы выглядят достаточно правдоподобно и могут вводить зрителей в заблуждение.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. В этом году центральная тема мероприятия звучит как «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

