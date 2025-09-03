Приглашение было: в России ждут Трампа

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Официальный представитель МИД отметила, что предложение было озвучено публично после саммита на Аляске.

Москва ожидает ответного визита президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что приглашение было сделано по итогам встречи лидеров на Аляске.

Захарова подчеркнула, что инициатором приглашения выступил президент России Владимир Путин, который лично обратился к американскому коллеге с предложением посетить страну.

По словам дипломата, вопрос о сроках визита пока остается открытым и находится в ведении администраций глав двух государств.

Встреча лидеров России и США состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры продолжались около трех часов, в них участвовали главы внешнеполитических ведомств и основные советники с обеих сторон. Путин по итогам саммита заявил, что главным предметом дискуссии стало урегулирование ситуации вокруг Украины.

Во время совместной пресс-конференции Трамп положительно оценил приглашение посетить Москву и отметил, что рассматривает такую возможность.

