Вакцинация и полноценный сон: как уберечь школьника от сезонных заболеваний

Укрепить иммунитет поможет соблюдение простых правил.

С началом осени увеличивается рост простудных заболеваний и коронавируса у детей. Об этом URA.RU сообщил эпидемиолог Александр Харитонов.

По словам эксперта, в начале учебного года школьники с высокой вероятностью могут подхватить распираторную инфекцию.

«В связи с формированием учебных коллективов в течение первых двух недель сентября идет небольшой рост заболеваемости. Дети приезжают со всех сторон, начинают активно общаться, посещать массовые мероприятия. Но в первую очередь это связано с тем, что в этот коллектив попал нездоровый ребенок», — уточнил эпидемиолог.

Для укрепления иммунитета важно следовать правилам: следить за полноценным сном ребенка, обеспечить школьника сбалансированным полноценным питанием, предоставить хорошо освещенное естественным светом рабочее место для уроков, а еще ввести в привычку регулярное проветривание помещения. Также лучшей профилактикой заболеваний является вакцинация и ответственный подход родителей.

