«Приезжайте»: Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Лидеры РФ и КНДР встретились в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию.

«Приезжайте к нам», — сказал российский лидер, провожая своего коллегу из КНДР до кортежа.

Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и успехов в работе.

«Взаимно!» — ответил президент РФ.

Переговоры с участием делегаций РФ и КНДР продлились более полутора часа, после чего политики общались тет-а-тет еще около часа.

Встреча глав двух государств прошла в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай» после парада, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.

До этого Владимир Путин и Ким Чен Ына встречались в июне 2024 года в Пхеньяне и в сентябре 2023 года на космодроме Восточный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Че Ын назвал помощь России братским долгом КНДР. Глава Республики благодарен Путину за высокую оценку роли корейских солдат в освобождении Курской области. Лидер КНДР подчеркнул, что отношения между странами «развиваются во всех сферах».

