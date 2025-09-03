«Отвратительно сосется»: Егор Крид прокомментировал свой «эротический» номер

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Певец ответил на претензии в свой адрес главе Лиги безопасного интернета.

Певец Егор Крид не считает, что его выступление на концерте в «Лужниках» включало в себя развратные действия, способные навредить несовершеннолетним. Свое обращение он опубликовал в личном блоге в ответ на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Артист считает, что «красиво поставленный танцевальный номер» в исполнении красивой девушки — это не разврат. Более того, поцелуи между парнем и девушкой — это неотъемлемая часть отношений.

«Я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид, по всей видимости в ответ на критику главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

В заключение Крид добавил, что прислушался к мнениям людей, которым не понравился его номер с поцелуем танцовщицы. Артист пообещал внести в него коррективы, чтобы у зрителей не было претензий.

До этого Мизулина прокомментировала перформанс Крида на сцене, назвав это повторением «голой вечеринки». Она отметила, что после выступления Крида родители юных зрителей стали массово подавать жалобы в Лигу безопасного интернета. В связи с этим, общественница решила обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

Концерт Егора Крида прошел 30 августа на спортивной арене «Лужники» в столице. Во время выступления певец поцеловался с танцовщицей, одетой в нижнее белье. При этом билеты на концерт продавались с маркировкой «12+».

