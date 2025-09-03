Путин побеседовал с главой турецкого МИД Фиданом
Президент РФ и дипломат встретились на торжественном приеме в Пекине.
Праздничные мероприятия продолжились в Доме народных собраний в Пекине. Там организовали торжественный прием. В нем принял участие и Владимир Путин.
Также российский президент успел побеседовать «на ногах» с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Позже Путин встретился с потомками советских солдат, которые живут в Китае.
В августе глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В центре внимания оказалась ситуация вокруг Украины.
