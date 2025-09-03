Грандиозное шествие: как прошел самый масштабный в мире парад в Пекине

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

По площади Тяньаньмэнь прошли 40 тысяч военнослужащих — солдаты и офицеры из 17 стран.

Парад в Пекине, похоже, уже вошел в историю своим масштабом. По данным китайских СМИ, на площади собрались более 50 тысяч зрителей. А прямую трансляцию торжественного события одновременно смотрели свыше 85 миллионов человек. Мероприятие сразу же стало лидером поисковых запросов в китайских соцсетях. Да и само количество участников шествия впечатляет. По площади Тяньаньмэнь прошли более десяти тысяч китайских военнослужащих, лучшие части Народно-освободительной армии. О том, почему именно этот парад надолго останется в памяти — из Пекина корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Главная площадь Пекина Тяньаньмэнь оглашается залпами пушек и звуками сводного оркестра из 80 трубачей — цифра, конечно, символичная. Столько лет прошло со дня разгрома квантунской армии. Позади гремит сводный хор в тысячу голосов.

«Это самый масштабный парад не то что в Китае — во всем мире. 40 тысяч военнослужащих шагают по площади Тяньаньмэнь. Здесь солдаты и офицеры из 17 стран», — отметил корреспондент.

Среди китайских летчиков, пехотинцев, моряков — подразделения, представленные впервые. Они созданы, исходя из опыта в том числе и украинского конфликта. Есть здесь, например, воздушно-космические силы и кибервойска.

Они шагают нога в ногу. Позади — полгода репетиций, генеральная длилась, на секундочку, 11 часов, поэтому все движения отточены идеально.

На этом фоне выделяется женское подразделение, китайские «Железные розы», несомненное украшение парада.

На главной трибуне, балконе дворца Тяньаньмэнь, лидеры 25 государств. Президенты России, Ирана, Вьетнама, Конго, Зимбабве, Кубы, Казахстана, Белоруссии. Здесь и Африка, и Латинская Америка, и СНГ. Европу представляют главы Сербии и Словакии. И все это несмотря на то, что власти в Брюсселе и, парадокс, Токио, призывали этот парад бойкотировать.

Главный гость рядом с Си Цзиньпином — Владимир Путин. Их места аккурат над портретом Мао Цзэдуна. Китай и Россию объединяет общая историческая память.

«История напоминает людям о том, что весь мир связан общими интересами, общей судьбой. Лишь в том случае, когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как равные, жить в мире и согласии, они смогут защитить общую безопасность», — заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В свое время наша страна немало сделала для разгрома квантунской армии, окончательной победы над фашизмом, завершения Второй мировой.

Пожалуй, самая зрелищная часть парада: на площадь Тяньаньмэнь выезжает техника, более 500 единиц. И почти половина из них — новинки. Особое внимание, и это, конечно, тоже опыт всех последних конфликтов, к новейшим системам РЭБ, беспилотникам. Здесь безэкипажные штурмовики и бомбардировщики, что могут нести сразу четыре 500-килограммовых снаряда. И нет, это не подлодки — гигантские подводные дроны.

Новейшие маневренные БТРы, танки, напичканные электроникой, современные ЗРК. Есть здесь и лазерные установки, созданные по аналогии с нашей системой «Пересвет», и даже гиперзвуковые ракеты. По сути, все это — витрина современной китайской армии, к слову, самой большой в мире. Она насчитывает около 2,5 миллиона солдат и офицеров.

Один за другим в небе появляются самолеты. И тут впечатляет цифра: сто воздушных лайнеров.

За парадом следит весь мир, в том числе и задумчиво — недружественные Китаю страны. Показывать свою силу, и не только экономическую, сейчас чрезвычайно важно для Пекина. Несомненно это сигнал США, НАТО и его Азиатско-Тихоокеанского варианту — блоку АУКУС. Недаром новую межконтинентальную баллистическую ракету показательно везли сразу в трех грузовиках.

Впрочем, закончили парад совсем в другой тональности — в небо выпустили тысячи птиц и воздушных шаров: Китай намекает, он готов ко всему, но всегда хочет мира.

