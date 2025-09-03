«Невозможно»: Калинин о сложности конкуренции с зарубежными производителями

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Савицкий; 5-tv.ru

Наиболее серьезный «соперник» — Китай. Он работает на рынок в один миллиард и 300 тысяч человек.

Российскому бизнесу тяжело конкурировать с зарубежными производителями. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин на полях ВЭФ-2025.

Один из наиболее серьезных конкурентов — китайский бизнес. Он работает на рынок в миллиард и 300 миллионов человек — и это только их собственный. При этом рынок России составляет всего 130 миллионов человек, что меньше в десять раз.

«Это просто наглядный пример. Мы с тревогой смотрим на то, что нашему бизнесу очень тяжело — а иногда и невозможно — конкурировать с китайским производителем. Причем на нашем, родном, внутреннем рынке», — заключил Калинин.

