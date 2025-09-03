Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Лидеры ЕС делают все, чтобы отсрочить процесс его урегулирования.

Запад не готов или не хочет работать с первопричинами кризиса на Украине. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На Западе не готовы, или не хотят, или не могут начать работать с первопричинами кризиса», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что лидеры ЕС делают все, чтобы отвлечь внимание общественности от украинского конфликта и отсрочить процесс его урегулирования. По мнению Захаровой, приоритетом в нынешней ситуации должен быть скрупулезный и пошаговый подход к устранению кризиса.

