Путин приехал на торжественный прием после парада в Пекине
Президент РФ прибыл туда сразу после окончания военного парада на площади Тяньаньмэнь.
Президент РФ Владимир Путин и другие мировые лидеры, посетившие парад в Пекине, прибыли в Дом народных собраний, где пройдет торжественный прием. Кремль опубликовал кадры прибытия автомобилей с главами стран, а также стол с инсталляцией в виде Китайской стены в Доме народных собраний.
Парад Победы в Пекине
В Пекине на площади Тяньаньмэнь проходит крупнейший военный парад. Он приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.
Цель торжества — продемонстрировать современные достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере вооружений. Как сообщил У Цзэкэ, представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, в мероприятии задействуют 45 военных подразделений.
Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.
