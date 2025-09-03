«Наша любовь»: на ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) корпорация развития Дальнего Востока РФ представила выставку «Улица Дальнего Востока». Об этом заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

«Десятый раз мы открываем Восточный экономический форум и в очередной раз открываем (Выставку. — Прим. Ред.) „Улица Дальнего Востока“. Когда мы создавали ее, мы мечтали о том, чтобы „Улица“ рассказала о нашей любви к Дальнему Востоку: в Приморье и Хабаровске, в Бурятии и Якутии, в Магадане и на Чукотке», — отметил чиновник.

На выставке посетители смогут ощутить запах силы, ауру спокойствия и дыхание Тихого и Северного Ледовитого океанов. Для этого достаточно всего лишь приоткрыть деревянные ящики.

Трутнев уточнил, что с 2013 года, когда президент России Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом, регион сильно изменился. Была проделана большая работа по благоустройству.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

