Владимир Путин прибыл на парад в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь, на которой пройдет парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над Японией в Пекине.

Цель торжества — продемонстрировать современные достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере вооружений. Как сообщил У Цзэкэ, представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, в мероприятии задействуют 45 военных подразделений, а его продолжительность составит около 70 минут.

Кроме него, за парадом будут наблюдать еще 25 мировых лидеров — в их числе президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.

