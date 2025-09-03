Мерц высказался об отправке военных ФРГ на Украину

Мерц: До перемирия речи об отправке войск на Украину идти не может

Вопросы оказания помощи Киеву находятся в компетенции так называемой коалиции желающих, но не Еврокомиссии.

Немецкие войска не отправятся на Украину, пока не будет заключено перемирие. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе интервью телеканалу Sat.1.

«Он исключил возможность отправки немецких войск на Украину до возможного прекращения огня», — отмечается в публикации.

К тому же Мерц заявил, что у президента России Владимира Путина сейчас «нет оснований для заключения соглашения о прекращении огня».

Кроме того, немецкий лидер уточнил, что даже при условии заключения перемирия, развертывание войск ФРГ будет осложнено большим количеством препятствий.

К возможному участию своих войск в миротворческой миссии на Украине готовится и Великобритания. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что страна проводит оценку боевой готовности вооруженных сил на случай их отправки на территорию Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры Европы и НАТО проведут в Париже встречу по Украине 4 сентября.

