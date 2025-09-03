«Придется потерпеть»: синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нынешнее похолодание — временное явление.

Температура в сентябре постепенно будет повышаться, а во второй половине месяца россиян ждет бабье лето. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Еще в понедельник у нас проходил холодный фронт, максимум температуры пришелся на утро, и затем она понизилась. Потом стало чуть теплее. Сегодняшний же день (2 сентября. — Прим. Ред.) мы будем в более прохладном воздухе, поэтому минимальная температура только 18-20 градусов, ожидается довольно плотный северо-западный ветер. Поэтому будет ощущение, что стало значительно холоднее», — отметила специалист.

Однако синоптик заявила, что погода улучшится, ведь еще не наступило бабье лето, которое классически начинается с 14-го и продолжается по 21 сентября. К тому же, по словам Поздняковой, похолодание, которое мы сейчас наблюдаем — временное явление, вызванное временным вторжением холодного воздуха. Постепенно температура вернется к 20-22 градусам.

Модели, как утверждает синоптик, показывают, что примерно с 11 сентября погоду будет определять теплый антициклон, северный ветер сменится на южный, и погода будет довольно комфортной. Днем температура может превысить и 25 градусов.

«Сегодняшний день (2 сентября. — Прим. Ред.) будет самым прохладным, придется потерпеть. В последующие дни температура начнет постепенно повышаться за счет дневных значений, и к пятому числу ее будет определять уже антициклон. Дневная температура будет примерно 19-24 градуса. И на шестое число мы ожидаем, что ночные показатели будут 9-14 градусов, при этом тенденция к повышению температуры будет прослеживаться. Дневная температура составит 20-25 градусов. Дождей не ожидается, до субботы включительно без осадков», — уточнила Позднякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая погода ожидается в Центральной России на этой неделе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.