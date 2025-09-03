Политика высшего уровня: как прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Отношения между Россией и Китаем, по словам президента РФ, находятся на «беспрецедентно высоком уровне».

Последние новости из Китая, где завершился второй день большого политико-экономического марафона, собравшего в Пекине глав почти трех десятков государств. И если еще накануне лидеры делали свои программные заявления, то сегодня это уже конкретные результаты. У России в общей сложности — около 20 соглашений от новых газопроводов, до культурных проектов.

Но, пожалуй, самой запоминающейся встречей оказалась сегодня беседа российского президента Путина с премьер-министром Словакии Фицо, который на первых же минутах назвал Евросоюз жабой. Аллегорию объяснит обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Сейчас весь мир пытается прочитать по губам, о чем именно Владимир Путин и председатель КНР говорили во время прогулки в резиденции «Чжуннаньхай». Очевидно, что оба в отличном настроении. Улыбаются, жестикулируют.

Новости, которые касаются миллионов, появляются как раз после таких бесед. Китай вводит безвиз для россиян до 30 дней.

«Именно во время таких неформальных бесед и делается политика высшего уровня. Без камер, в тишине. Именно здесь и сейчас формируется новый мировой порядок», — отметил корреспондент.

Или за чаем — за большим круглым столом. Там же, в «Чжуннаньхай». В центре зала — орхидеи-бабочки. Символ благополучия в Поднебесной. И в России, и в Китае хорошо знают: без уважения к традициям и истории строить будущее невозможно.

«Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это в полной мере проявилось в ходе вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. А завтра в Пекине состоятся масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны», — уточнил Путин.

Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, а также убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран — победителей во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН. И показывает твердую решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой и ее исторической правды.

Корреспондент отмечает, что как только журналистов выводят, в зал заходят официанты с пирожными и чаем.

Новый мир, который рождается в Пекине, меняет правила игры, которые десятилетиями диктовал Запад. И в основе — финансовая структура.

«Что касается финансов, в первую очередь это платежные системы. Мы говорим о том, что у нас есть общий финансовый институт в рамках БРИКС — Новый банк развития», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Рекордный товарооборот — важное достижение, но теперь этого уже мало.

«Без перехода в новое качество, а именно развития инвестиций прежде всего, работы по совместным технологиям, нам трудно, может быть, даже будет наращивать наш потенциал. Поэтому нам очень важно перейти вот в эту сферу более тесного сотрудничества, кооперации для того, чтобы расти дальше», — сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

А на трехсторонней встрече с лидером Монголии обсуждался проект, который свяжет еще крепче наши страны. Подписан меморандум, причем юридически обязывающий, о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитной ветки через Монголию «Союз — Восток».

«Проект строительства газопровода „Сила Сибири — 2“ и строительство газопровода „Союз — Восток“, транзитного газопровода в Монголии, и соответствующих газотранспортных мощностей в Китае, сейчас это будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире», — отметил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Таким образом Запад оказывается на обочине мировой экономики и мировой политики. Но там есть лидеры, которые чувствуют эти стремительные изменения. Премьер Словакии Роберт Фицо за самостоятельную политику едва не поплатился жизнью и знает, о чем говорит.

— Вначале у меня не очень приятный вопрос: как вы поживаете? — спросил он у Путина.

— Если я жив, то это уже хорошо. Но это приятный, приятный вопрос. Это каждого из нас касается, — ответил президент РФ.

Роберт Фицо признался: его отговаривали и от поездки в Москву на День Победы, и в Пекин. Кстати, ЕС сразу открестился от премьера Словакии — Брюссель говорит, что он не представляет Евросоюз.

— Иногда у меня такое впечатление что мы в Евросоюзе как эта жаба, которая сидит на дне колодца. И мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой, — сказал Фицо.

— Не хочу вас ставить в сложное, двойственное положение и заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу сравнивать их с пресмыкающимися и с животными. Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятно: провокация или полная некомпетентность, — отметил Путин.

Сейчас Словакия страдает от ударов Украины по гражданской инфраструктуре — нефтепровод «Дружба» уже несколько раз выведен из строя. А по нему восточная Европа получает нефть из России. Это неприемлемо, считают и Путин, и Фицо.

«На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. Особенно в зимний период. Очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Оба неожиданно заговорили по-русски.

«Хочу внимательно выслушать ваши советы, ваши советы и предложения по развитию наших отношений в будущем», — сказал на русском Вучич Путину.

«Двусторонние переговоры с мировыми лидерами продолжаются в резиденции „Дяоюйтай“. Ей больше 800 лет, а в переводе это означает „Место для рыбалки“. Кстати, карпы особого вида, кои, здесь действительно есть», — подытожил корреспондент.

