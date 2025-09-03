Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.

Расчет БПЛА «Supercam S350» скорректировал работу артиллерии по пункту управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе планового облета оккупированных украинскими боевиками территорий, оператор разведывательного БПЛА обнаружил точку взлета дронов противника, засевшего в заброшенном здании. Координаты места дислокации противника были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В свою очередь артиллеристы несколькими снайперскими попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

С помощью БПЛА «Supercam S350» военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

