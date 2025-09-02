Борющегося с онкологией Романа Попова внесли в базу «Миротворца»*

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом послужило интервью актера годичной давности.

Актера Романа Попова, более известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», в воскресенье 31 августа, внесли в список украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, пишет «Постньюс».

Как сообщается, артиста обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также причастности к якобы геноциду украинского народа. В базе «Миротворец»* Попов записан как «российский военный преступник» и «соучастник преступлений против Украины и ее граждан».

Причиной таких обвинений послужило интервью годичной давности, в котором актер рассказал об опыте пребывания в зоне проведения специальной военной операции.

Стоит отметить, что в середине августа Роман рассказал подписчикам о своем рецидиве рака мозга. По словам актера, спустя семь лет к нему вернулась болезнь, и теперь он практически ослеп.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что британский шеф-повар Гордон Рамзи перенес сложную операцию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ