Поехали! Какие города посмотреть российскому туристу в Китае

В этом списке есть Харбин — город, где жила российская эмиграция.

Список самых интересных для туристов городов Китая представил aif.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

«Можно поехать, естественно, в Харбин. Это город, где жила российская эмиграция. Пекин, из которого можно вылазку сделать на Великую Китайскую стену и Запретный город. Сиань. А также города Урумчи и Гуанчжоу», — заявил Мкртчян.

Также эксперт сообщил, что кроме перечисленных городов в стране есть много другим интересных мест для посещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Китай введет безвизовый режим для россиян, он составит до 30 дней. Нововведения вступят в силу 15 сентября.

Особый режим будет функционировать в тестовом режиме и действовать до сентября 2026 года. Россия и Китай имеют потенциал для того, чтобы вдвое увеличить туристический поток., В настоящий момент количество туристов уже достигло 70% от доковидного уровня при более чем 230 еженедельных авиарейсах.

