Чикунгунья уже в России: что важно знать о лихорадке и как спасти свою жизнь

Зараженный мужчина прилетел из Шри-Ланки, сейчас он в больнице.

В России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья: мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, и сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, обитающих в основном в Африке, Азии и странах Латинской Америки.

В новом материале 5-tv.ru разобрался, чем опасна лихорадка чикунгунья, какие существуют основные симптомы болезни, где появился этот вирус и есть ли риск эпидемии в России.

Первый случай чикунгуньи в России

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявили еще 29 августа. Мужчина вернулся в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение десяти дней. Практически сразу после прилета ему стало плохо, поэтому он обратился за медицинской помощью.

Врачи решили госпитализировать пациента, так как заподозрили у него лихорадку Денге. Однако после ПЦР-теста стало ясно, что у мужчины вирус чикунгунья. Согласно последним данным, он находится в больнице. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

Всего через сутки после этого, 30 августа, в России обнаружили еще одного человека с вирусом чикунгунья. Зараженным оказался член той же семьи, где выявили первого заболевшего. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке», — пояснили в ведомстве.

Откуда появился вирус чикунгунья

Впервые вирус чикунгунья обнаружили в 1952 году в Танзании. С 2004-го по 2005-й масштабная эпидемия охватила острова Индийского океана, затронув около 500 тысяч человек. Это заболевание передается через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, обитающих в основном в Африке, Азии и странах Латинской Америки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние двадцать лет вспышки лихорадки стали случаться все чаще, а их география расширилась. Это связано с адаптацией вируса. На данный момент известно о случаях заболевания чикунгуньей в более чем 110 странах.

Только с начала 2025 года в 16 странах зарегистрировали около 240 тысяч случаев заболевания этим вирусом, 90 из которых со смертельным исходом.

Симптомы чикунгуньи

Первые симптомы заболевания проявляются через четыре-восемь дней после укуса комара. Они схожи с признаками лихорадки Денге и Зика, что затрудняет диагностику:

резкое повышение температуры;

изнуряющая боль в суставах;

боль в мышцах;

головная боль;

тошнота;

усталость;

сыпь.

Обычно чикунгунья переносится без серьезных осложнений, в группе риска — младенцы, пожилые и люди с иммунодефицитами. Заболевшие проходят лечение в инфекционном стационаре. Они придерживаются постельного режима около двух-трех дней, пьют много жидкости и соблюдают диету. Большинство зараженных полностью восстанавливаются через неделю и в дальнейшем вырабатывают иммунитет к этому вирусу.

Стоит отметить, что при осложнениях возможно появление кровотечений в желудочно-кишечном тракте, мочевых путях, а также возможны кровоизлияния в сетчатку глаза и головной мозг. Еще после выздоровления может длительное время сохраняться тугоподвижность суставов.

Вспышка чикунгуньи в Китае

В мае 2025 года активнейшую за последние два десятка лет вспышку лихорадки чикунгунья зафиксировали на Шри-Ланке. Через месяц, в июне, первого зараженного этим вирусом обнаружили в КНР. А уже в августе ограничения из-за распространения чикунгуньи ввели китайском городе Фошань провинции Гуандун. По данным местных властей, там 3 августа было зарегистрировано более семи тысяч случаев лихорадки.

Китайцы применили комплексный подход в борьбе с комарами. Например, для поиска мест размножения комаров они использовали дроны. А в озеро Фошань, где обитали переносчики, запустили около пяти тысяч рыб, которые питаются личинками комаров.

Помимо этого, власти КНР ввели штрафы до десяти тысяч юаней (это около ста тысяч рублей. — Прим.ред.) за стоячую воду в цветочных горшках и пустых бутылках. То есть местные жители были обязаны избавляться, например, от накопившейся дождевой воды, потому что в ней могли откладывать яйца комары, переносящие чикунгунью. Если они этого не делали, могли даже понести уголовную ответственность за «препятствование профилактике инфекционных заболеваний».

В середине августа 2025 года китайские органы контроля заболеваний сообщили о снижении числа новых случаев заражения.

Стоит отметить, что в настоящее время ни в России, ни в Китае нет доступных вакцин против чикунгуньи. Но пару лет назад в США были одобрены два препарата. Первый — живая аттенуированная вакцина (IXCHIQ) для взрослых старше 18 лет. Вторая — вакцина на основе вирусоподобных частиц (VIMKUNYA) для подростков и взрослых старше 12 лет. Однако 22 августа этого года лицензию одной из них отозвали.

Возможна ли эпидемия чикунгуньи в России?

В Роспотребнадзоре заявили, что рисков распространения инфекции в России нет, поскольку чикунгунья не передается от человека к человеку. Ей можно заразиться лишь через укусы комаров определенного вида. Об этом 5-tv.ru также рассказал эпидемиолог Вадим Покровский.

«Для того, чтобы человек заразился этим вирусом, необходимо, чтобы его укусил комар, который перед этим посасал кровь человека больного чикунгуньей. Естественно, что без комаров определенного вида заразиться таким заболеванием нельзя. К счастью, насекомые, которые переносят чикунгунью, очень редко встречаются на территории России», — отметил Вадим Покровский.

Эпидемиолог подчеркнул, что иногда этих комаров можно встретить в Центральной России в жаркий период, то есть летом, а он уже заканчивается. Поэтому вероятность того, что человека, приехавшего с отпуска и больного чикунгуньей, укусит тот самый комар, крайне мала.

«Поэтому опасаться, что эпидемия начнется в России не стоит», — добавил эксперт.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в пунктах пропуска через российскую границу продолжает работать система «Периметр», которая анализирует эпидемиологические риски. Она же помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На что стоит обратить внимание россиянам во время отдыха за границей

Жителям России, которые собираются в отпуск или в командировку за рубеж, нужно в первую очередь узнать, какая сейчас эпидемиологическая обстановка в той стране, куда они планируют лететь. Особенно это касается Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

«Мы должны помнить о том, что существует очень много заболеваний передающих комарами. Поэтому нужно обязательно принимать все доступные меры, чтобы избежать заражения», — сказал Вадим Покровский.

Чтобы избежать заражения, эксперт советует не пренебрегать простыми, но эффективными мерами: использовать репелленты, носить закрытую одежду, ставить москитные сетки и быть особенно внимательными в южных регионах.

В том случае, если человек вернулся в Россию из-за рубежа и у него появилась такие симптомы, как лихорадка или диарея, то нужно немедленно обратиться к врачу. Такие симптомы говорят о наличии какого-то инфекционного заболевания.

