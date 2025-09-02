В Москве организовали экскурсии в больницу святого Владимира

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Новый комплекс станет самым современным детским стационаром столицы, отметила вице-мэр Ракова.

Дни открытых дверей стартовали в новом комплексе Детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, жители столицы смогут увидеть одно из самых современных и высокотехнологичных медицинских учреждений страны изнутри, осмотреть палаты нового уровня комфорта и инновационные операционные. Для детей и подростков организуют иммерсивные экскурсии с представлениями и призами.

В новом комплексе клиники обеспечен «высокий уровень качества медицинской помощи», отметила Ракова.

«Это высокотехнологичное оборудование, в том числе 15 инновационных операционных, Центр гравитационной хирургии крови, палаты с возможностью совместного пребывания детей и родителей, игровые зоны, уютные комнаты отдыха и понятная навигация», — рассказала вице-мэр.

В ходе экскурсий дети смогут узнать, как заботиться о здоровье, почему важно правильно питаться и заниматься спортом. «Надеемся, что эти экскурсии помогут малышам преодолеть страх перед врачами и сформировать правильное отношение к своему здоровью», — добавила заммэра.

В мэрии Москвы отметили, что при строительстве нового шестиэтажного комплекса больницы применялись энергоэффективные технологии, были использованы современные архитектурные решения. Одна из главных особенностей объекта — три стеклянных атриума высотой более 30 метров, создающих светлое и открытое пространство. Внутреннее оборудование смонтировано с учетом требований медицинской логистики, благодаря чему диагностические и лечебные процедуры будут проводиться под одной крышей, а пациентам не придется перемещаться между корпусами.

Детская городская клиническая больница Святого Владимира была основана в 1876 году. За 2023–24 годы хирурги выполнили там около 29 тыс. операций, в том числе более 4,4 тыс. эндоскопических.