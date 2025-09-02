Без визы в Поднебесную: в России ожидают рост интереса к турам в Китай

В России ожидают рост числа поездок гражданами в Китай после отмены виз на год

В МИД КНР сообщили, что с 15 сентября страна на год введет пробную отмену виз для россиян.

Китай является популярным туристическим направлением для россиян. Однако отмена виз для граждан РФ увеличит спрос на поездки в КНР на 30-40%. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Китай очень популярное направление, уже по количеству поездок входит в топ-5 зарубежных поездок наших туристов. Отмена ВИЗ влечет увеличение количество поездок на 30-40%. Очень важный фактор, что Китай еще и доступное направление транспортное — это полетная программа, связанная с многими городами России. Билеты крайне доступны», — поделился он.

Эксперт рассказал, что выбор россиянами для отдыха острова Хайнань, где уже был фактически безвизовый режим для прямых рейсов, также указывает на популярность китайских направлений. По словам Горина, представители туристической индустрии позитивно воспринимают такое решение.

Главный научный сотрудник Института США и Канады, политолог Владимир Васильев рассказал, что введение безвизового режима для россиян говорит о тесных двухсторонних связях РФ и КНР, которые выходят за рамки политики.

«Это является сигналом очень тесных отношений. Именно тесных отношений, которые идут не на уровне государства. А на уровне, я бы сказал, уже отдельных граждан, центральных слоев и так далее», — отметил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ и КНР планируют строить лунную станцию.

