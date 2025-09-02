Зеленое золото: где растет самый экологически чистый в мире хмель

Фото, видео: Савостьянов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Самый северный регион возделывания этой культуры находится в России.

Гастрономическое путешествие по всей России можно совершить, не уезжая далеко от Петербурга. Речь об одном из самых ярких событий осени — фестивале «Балтика Фест». Здесь будут представлены самые изысканные вкусы, от Калининграда до Камчатки. Лучшие шеф-повара подготовят уникальные сочетания блюд и напитков. О том, как наша страна задает мировые тренды, расскажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Последние дни августа и начало сентября — время сборки урожая «зеленого золота», так в Чувашии называют хмель. Почти вся работа с хмелем — ручная. Культура весьма капризная, требует постоянной заботы. Но у местных жителей к ней особое отношение.

«Выращивали и в личных подсобных хозяйствах хмель, также варили пиво. Кого здесь ни спроси, они с детства работали с хмелем», — рассказал руководитель направления по развитию хмелеводства в Чувашии ООО «Балтика-Агро» Максим Головко.

И это «зеленое золото» славится на всю страну еще с прошлого века.

Чувашская республика — самый северный регион возделывания хмеля. В морозные зимы большинство вредителей погибают, что практически сводит на нет необходимость обрабатывать поля химикатами Так что этот хмель считается самым экологически чистым в мире.

Чувашия сейчас поставляет 85% хмеля российским производителям. В год здесь собирают больше 200 тонн урожая. На втором месте Краснодарский край — 58 тонн. А еще хмель выращивают в Республике Марий Эл, на Алтае, в Липецкой области. Новые хмельники закладывают в Воронежской. Но этого все равно мало.

В возрождении хмелеводства сейчас заинтересованы и производители, и государство.

«Вообще в хмелеводстве нет такой стадии технологического цикла, где бы не было бы субсидирования. Субсидируется все: закладка, уход, мелиорация, техника, есть даже субсидии на один килограмм реализованного хмеля», — рассказала заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики, министр сельского хозяйства Андрей Макушев.

Важная задача — сделать отечественных пивоваров независимыми от зарубежных поставок. А заодно открыть россиянам новые вкусы, ведь в каждом регионе свои сорта. С ними гурманов решили познакомить организаторы гастрономического фестиваля «Балтика Фест»: хмельные нотки из разных уголков страны, от Калининграда до Камчатки, сольются в одну вкусную симфонию на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом.

«Я уверен, что этот фестиваль будет настоящим эмоциональным восторгом, а что еще необходимо для того, чтобы в середине сентября в Северо-Западном Федеральном округе получить порцию хорошего настроения? Еда, музыка, напитки», — отметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

И, конечно, единомышленники: эксперты пивоваренной отрасли, шеф-повара из разных городов России и просто ценители вкусных блюд и пенных напитков.

Такой необычный праздник устраивает компания «Балтика». В этом году ей 35 лет. Ведущий игрок на российском пивоваренном рынке постоянно экспериментирует: с уникальными рецептами, новыми вкусами, передовыми технологиями.

«Каждый из этих котлов предназначен для конкретного этапа варки. Дробленый солод смешивают с водой, затем добавляют хмель. Так в сутки могут вариться до 60 тысяч литров пива», — рассказала корреспондент.

Сырье здесь отечественное на 100%. У «Балтики» есть собственные солодовни и гектары хмеля в нескольких регионах. Именно сюда, кстати, и поступает то самое «зеленое золото» Чувашии.

«Качество нашего хмеля — оно не только не хуже, оно даже лучше. Я это вижу по цифрам, которые мы получаем в результате исследований», — отметила начальник производственной лаборатории компании «Балтика» в Санкт-Петербурге Мария Егупова.

При этом «Балтика» вкладывается не только в свое производство. Компания взяла курс на восстановление национальных пивоваренных традиций.

«Мы ориентируемся на массового потребителя, но хотим формировать культуру такого изысканного потребления в массовом мероприятии. Мы изучаем особенности истории пивоварения и быта народов России», — рассказала директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова.

На новый уровень «Балтика» предлагает поднять всю отрасль. В этом году по инициативе компании создали экспертно-консультационный совет, который призван объединить пивоваров из разных регионов. Первые рабочие вопросы эксперты обсудят тоже на фестивале. Пока гости будут наслаждаться уникальными блюдами, напитками и живой музыкой.

Гостей ждут дегустации, мастер-классы, хиты Мари Краймбрери и «Дискотеки Авария», а еще классический рок от группы «Чайф». Уникальное гастрономическое путешествие по России состоится 13 сентября. Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв».

