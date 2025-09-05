Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 8 по 14 сентября 2025 года.

Эта неделя станет мощным переходным периодом под влиянием полнолуния и лунного затмения в знаках Дева-Рыбы. Обостряется внутренний конфликт между стремлением к порядку во всем, рациональному и рассудочному объяснению жизненных процессов — и творческой стороной, в которой присутствует и некоторая толика хаотичности и желание следовать интуиции, зову глубинных установок.

Космическим пространством ставится задача — найти баланс между этими гранями. Гармоничный аспект Юпитера в Раке подсказывает, что преодолеть противоречия и проблемы затмения поможет авторитетная, влиятельная, заботливая фигура. Для кого-то это будут родители или близкий родственник, а для кого-то родственная душа.

Несмотря ни на что, удача и вера в лучшее предоставят необходимые возможности, чтобы двигаться вперед. Знак Девы указывает приоритетные тенденции этой недели. Тесное взаимодействие Солнца и Меркурия в этом рассудительном секторе зодиака дает энергию для ясного и эффективного общения.

Ум работает быстро, усиливая способность к планированию и анализу. Возможны прорывы в решении сложных задач. Пришло время навести порядок в делах, переосмыслить цели и сделать конкретные шаги. Ключевые темы — коммуникация и выход на новый уровень делового сотрудничества, переговоры, написания важных писем и заключение договоров, пересмотр ценностей и практическая реализация идей.

Основное внимание уделяется ключевым деталям, из которых состоит целое. Удается быстро схватывать суть в процессе учебы, работы с документами и техникой. Будьте смелее при отстаивании своей позиции. Используйте техники речи, смекалку и проворство. Эти качества окажутся незаменимы при взаимодействии с людьми и установления контактов.

Юпитер берет под свой патронаж тех, кто предлагает новые идеи, проявляет инициативу и готов масштабировать свое дело. Особенно перспективна предпринимательская, торговая, брокерская и издательская деятельность, а также сфера информационных и посреднических услуг.

Энергия очень деятельная для начала здорового образа жизни, диеты, тренировок, общественно полезной деятельности. Ведь полученный результат останется с вами более, чем на десятилетие. Благодаря гармоничному сочетанию женского начала — Венеры во Льве и мужского — Марса в Весах, облегчается поиск компромиссов и восстановления баланса в отношениях, создается настроение для партнерства, приятных встреч с друзьями или второй половинкой, посещения музея, выставки, покупки красивых вещей для дома.

Со вторника усиливается динамика и темп. Луна в Овне помогает в делах, которые необходимо оперативно начать и быстро закончить. Благоприятное время для применения жестких мер и принятия рискованных решений, запуска новых проектов, открытия нового дела, занятий спортом. Избегайте открытых конфликтов и необдуманных поступков.

С четверга напряжение предыдущих дней начинает спадать, а энергия стабилизируется. Луна в Тельце склоняет к терпению и трудолюбию. Сейчас можно легче добиться покровительства начальства и улучшить свое материальное положение. Усиливаются обаяние и сексуальный потенциал, что делает это время подходящим для уютного вечера с любимым человеком в спокойной романтической обстановке.

Выходные идеально посвятить визитам к родственникам, выбраться загород, устроить велопробег. Полезными окажутся новые знакомства, коммерческие дела, презентации. Луна в Близнецах благоприятствует выполнению нескольких дел одновременно, поэтому можно смело заниматься тем, что требует быстрой сообразительности и реакции.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, используйте свою энергию для продуктивной работы и наведения порядка в документах, на рабочем столе, в планах.

Усиливается желание переделать все дела. Однако, рекомендуется скрупулезный и педантичный подход ко всему, особенно к рабочим обязанностям и здоровью.

Хороший период, чтобы сдать анализы, записаться к врачу, выбрать полезные продукты. Соблюдение режима сна и отдыха, рациона питания и отказ от алкоголя способствуют хорошему самочувствию и приподнятому настроению.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы смогут удовлетворить потребность в развлечениях. Культурные мероприятия, детские праздники, спортивные конкурсы открывают перед вами двери.

Сложно устоять под натиском соблазнов перед дорогостоящими покупками или люксовыми уходовыми процедурами. Однако, ваши затраты того стоят.

В течение недели вероятны романы и бурные любовные отношения. Лучшая тактика — эффектная самопрезентация с долей артистизма и апломба. Допускаются эксперименты как в сексе, так и в творческих проектах.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы — на ноте эмоционального уюта и семейной гармонии. Акцент недели на общении с семьей и родственниками, готовке и наведении порядка в доме.

Это время ностальгических вечеров и разговоров по душам. Выслушайте советы близких спокойно и без обид. Снять нервное напряжение помогут любые водные процедуры, а выстраивание режима по лунному календарю обеспечит максимальную подпитку энергией и восстановит ресурсы организма.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам желательно позволить себе немного легкомысленности и открытости чему-то новому. Любознательность и готовность к переменам приведут вас к участию в психотренингах или курсах ораторского мастерства, помогут освоить практики йоги.

Планетарная комбинация благоприятствует в писательской, расчетной или договорной работе, выступлениях, местных командировках или экскурсионных поездках. В любом дискурсе вы сможете доказать свою правоту. В качестве разрядки ситуации подойдет уместная шутка или философская притча.

Лев — гороскоп на неделю

Львам звезды обещают помочь в получении прибыли, обеспечить прочные основы для бизнеса или реализации своих талантов.

Можно делать крупные покупки, продвигать свои услуги, а также совершать денежные вложения. Вы способны принять важные финансовые решения на долгую перспективу. Смета предстоящих расходов и рациональный подход к потреблению поможет не ослабить бюджет.

Дева — гороскоп на неделю

У дев неделя начинается с мощного импульса к действию. Ощущается легкость на подъем. Вы, скорее всего, с большей охотой примете надвигающиеся перемены.

Откройтесь новому опыту. Вы начнете воспринимать себя совершенно по-новому. Становитесь режиссером своей жизни, а не ее пассивным зрителем.

У вас получится завоевать внимание окружающих людей как в личных отношениях, так и в процессе выступления на сцене или в спорте. Можно посетить косметолога или стоматолога.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов звезды подготовили благоприятные предпосылки для занятий творчеством, медитацией, погружения в психологические дисциплины.

Сейчас лучше получится работа с интуицией, а не с голой логикой. Уединение и духовные учения смягчат внутренние переживания и стабилизируют состояние.

Склонность к идеализации людей и ситуаций повышает риск быть обманутым или вовлеченным в интриги. Поэтому на этой неделе особенно важно отличать иллюзии от реальных возможностей

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, дайте себе острые ощущения — прокатитесь на аттракционах, пройдите квест, посмотрите фильм с непредсказуемым сюжетом, полетайте в аэротрубе.

Если вам что-то наскучило или что-то ограничивает, то эта неделя будет самым подходящим временем, чтобы освободиться ото всех рамок и притеснений.

Звезды призывают вас проявить независимость и нестандартный подход к делам. Не бойтесь проявлять эксцентричность через свой неповторимый стиль.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы будут взаимодействовать с системами власти, начальством или государственными структурами. Возникает взаимопонимание с руководством и людьми старшего поколения.

Однако, желательно соблюдение субординации и делового этикета. Вы сможете принимать конструктивные решения, сосредоточиться на главном и оставаться объективным.

Успех и профессиональные достижения возможны благодаря упорству и наличию стратегического плана. В имидже придерживайтесь делового стиля с добавлением аксессуаров.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов неделя проходит под эгидой глобального масштаба. На личном уровне это может проявиться как поиск смысла жизни или желание отправиться в дальнюю дорогу.

Можно принимать серьезные решения и начинать новые дела, особенно связанные с судопроизводством, издательской и преподавательской деятельностью. Желание расширяться выводит вас на международные контакты и любой крупный бизнес.

Для кого-то это станет период религиозности или следования каким-то духовным практикам.

Водолей — гороскоп на неделю

У водолеев главный урок — находить здоровый баланс между личной трансформацией и борьбой за власть и влияние. Избегайте манипуляций и давления на других.

Финансовые сделки, заключенные в этот период, впоследствии могут принести крупные дивиденды. Космос предоставляет вам очередную возможность проверить себя на прочность и получить порцию адреналина.

Хороший период для преодоления кризисов, разрушения старых условий и начала новых. Можно увеличить физические нагрузки, но при соблюдении необходимой техники безопасности.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб получится реализовывать свой потенциал в отношениях с партнерами, супругами, коллегами. Вы настроены на дипломатию и поиск компромисса.

Это лучшее время для активного взаимодействия с окружающим миром. Благоприятно для заключения договоров, мировых соглашений, решения юридических вопросов.

Звезды помогут проявить себя в качестве дизайнера, косметолога или консультанта. Умение пожертвовать личными интересами ради других зачтется небесной канцелярией.