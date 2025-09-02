До слез: кому нельзя носить контактные линзы

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

Противопоказания могут быть как временными, так и постоянными.

При повышенной чувствительности к свету, слезоточивости, жжении, ощущения инородного тела и покраснение глаз необходимо прекратить ношение контактных линз. Об этом заявила врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова в беседе с URA.RU.

Во избежание возможных инфекционных и других осложнений, например, кератита, эксперт порекомендовала соблюдать строгие правила ухода и гигиены. В первую очередь, линзы следует надевать до умывания. Во-вторых, необходимо тщательно мыть руки перед каждым использованием, применять только специальные растворы и контейнеры и не промывать линзы водопроводной водой.

Контактные линзы эффективны для коррекции зрения, их назначают при близорукости, астигматизме, кератоконусе и некоторых других патологиях глаз. По словам Чургановой, мягкие линзы производят из гидрогелевых или силикон-гидрогелевых материалов, а жесткие — из оргстекла.

Первые наиболее часто применяются в офтальмологии и бывают дневными или пролонгированными, позволяющими носить их даже ночью. Вторые выписывают при выраженной близорукости, кератоконусе и в некоторых случаях — при синдроме «сухого глаза». Существует еще один тип — ночные жесткие линзы. Они корректируют форму роговицы во время сна и предназначены в основном для детей.

Офтальмолог также рассказала о серьезных противопоказаниях. Контактные линзы нельзя носить во время простуды, воспалений, повреждения глаз, аллергии, появления новообразований на поверхности глаз, беременности, а также при психических расстройствах и некоторых системных болезнях, например, синдроме Шегрена.

