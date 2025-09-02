Молдавские власти провели обыски у активистов партии «Сердце Молдовы»
Фото, видео: Денисов Вадим/ТАСС; 5-tv.ru
Режим Майи Санду развернул новую волну репрессий перед парламентскими выборами.
На территории Молдавии режим Майи Санду разворачивает новую волну репрессий накануне парламентских выборов. С утра по всей стране прошли обыски у активистов оппозиционной партии «Сердце Молдовы». Об этом сообщила ее лидер, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах.
Формальный повод — расследование о коррупции и незаконном финансировании партий. Но сама политик утверждает: настоящая цель — запугать и дискредитировать несогласных с Санду. Напомним, ранее Влах публично поддержала Евгению Гуцул, которую власти отправили в тюрьму на семь лет.
