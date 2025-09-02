Китайско-российский торгово-экономический центр построят в Пекине

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В копилке РФПИ — 86 совместных с КНР проектов.

Российский бизнес готовится выйти на китайский рынок. И платформой для этих договоренностей стал именно саммит ШОС.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с самого начала фокусировался на привлечении инвесторов из Азии и Ближнего Востока. И сейчас проекты РФПИ с китайскими партнерами — это более 60% по количеству всех экономических соглашений между Москвой и Пекином.

«Таких проектов сейчас в портфеле этой комиссии 86 на общую сумму 18 триллионов рублей. Это очень масштабные совместные инвестиции китайских корпораций в Россию, которые будут увеличиваться. В качестве примеров проектов ШОС и примеров проектов, которые поддерживает Российский фонд прямых инвестиций, — сегодня мы объявляем о трех новых проектах», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Первый — это строительство в Пекине китайско-российского торгово-экономического культурного центра. В будущем он должен стать ведущей площадкой для развития двусторонней торговли.

А еще стороны договорились создать фонд, который будет поддерживать сотрудничество в области технологий и инноваций. Кроме того, есть соглашение с торговой палатой Сычуаня о совместной структуре, которая обеспечит выход компаний на рынки двух стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.