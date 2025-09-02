Ни тепла, ни радости: жителям сибирского села резко подняли плату за ЖКХ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ZURABJAVAKHADZE.COM/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Люди оказались в долгах после смены обслуживающей компании.

В заложниках у коммунальщиков оказалось село под Красноярском. После смены обслуживающей компании жители перешли в разряд должников. Они были шокированы гигантскими счетами, которые обнаружили в квитанциях. К примеру, за двухкомнатную квартиру приходится платить как за элитный коттедж. Кто установил такие драконовские тарифы и почему на жалобы жителей не реагируют чиновники из ЖКХ — узнал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Еще недавно в Карапселе обсуждали погоду, урожай и цены на картошку. Теперь в каждом дворе, в магазине и на остановке только и разговоров, что о коммунальных тарифах.

От цифр в платежках сразу стынет кровь в жилах, и это еще холода не начались. Цены выросли не на рубль, не на два — почти вдвое.

«Вот со слезами на глазах! Вы понимаете? Мне ни таблетку не купить, мне ни поесть. Нет у меня таких денег. Ну 17 тысяч пенсия моя, как я вытяну?» — возмутилась жительница Карапселя Людмила Нилаева.

Тарифы выше чем в Красноярске. Но за 250 километров от столицы, в Карапселе, зимой от батарей в домах — ни тепла, ни радости. В лютые морозы, когда за окном минус тридцать, дома не согреться.

Кто-то ставит угольные котлы, кто-то включает электрообогреватели, а кто-то просто укутывается в одеяла. И все это — за такие деньги.

«По 50-60 тысяч приходило людям за месяц. Мы стали звонить, спрашивать, почему такое большое? Они говорят — у вас же площадь. Я сказала, у нас же не Красная площадь», — рассказала жительница Карапселя Надежда Калашникова.

Частные домовладельцы уже подумывают отключиться от сельской котельной. Но если все жители села массово отрежутся от теплосети, нагрузка ляжет на кошельки многоквартирных домов.

«Чем меньше абонентов, тем дороже плата. Это всегда так было и так будет. Тарифы утвердила компания, которая к сельсовету, к администрации никакого отношения не имеет. Мы не можем ни приказать, ни указать», — рассказала заместитель главы Карапсельского сельсовета Ольга Золотарева.

Тарифы стали расти после смены ресурсоснабжающих организаций в начале года. Они сразу заявили: по-старому больше не будет, и повысили цены

«Цифры взяты не с головы. Мы заключили договоры. Все эти предприятия, которые раньше были ООО и ИП, они три года — банкротство, и уходят с рынка. Набирают долги и уходят с рынка», — рассказал директор МКУ «ЖКХ» Игорь Сайбель.

Роскошью стало не только отопление, но и водоснабжение. Раньше — 161 рубль за куб, теперь — 294. Канализация? И здесь подъем вдвое — сразу на 149 рублей за кубометр.

«Это очистные сооружения поселка Карапсель. Именно сюда приходят все канализационные стоки из населенного пункта. Здесь стоит очень резкий запах. Само здание выглядит заброшенным и даже разрушенным, похоже объект очень давно не функционирует», — рассказал корреспондент.

Однако, по факту люди много лет оплачивают экологическую катастрофу рядом с собственным поселком.

«Там наверху находится та самая станция очистки, но, конечно же, никакой функции она не выполняет. Вся канализация уходит мимо. Вот целый ручей, видно какого цвета вода — серая. Надеюсь, что камера это передает, запах, конечно же, нет. И вот эта вся грязь прямиком в лес, вниз по оврагу. И там ниже находится река и озеро», — продолжил корреспондент.

Чиновники из сельской администрации при виде бурного течения округляют глаза: то ли от резкого запаха, то ли от увиденного. Раньше этого местные власти как будто не замечали.

Краевое управление объяснило увеличение тарифов необходимостью повышения зарплаты сотрудникам ресурсоснабжающих организаций и износом инфраструктуры более чем на 70%.

«Провели большую работу с руководством Иланского района и пришли к такому решению о необходимости включения дополнительных расходов на ремонт оборудования, связанного с поставкой воды нашим гражданам», — заявил министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев.

При этом в Карапселе проложили новый водопровод, запустить систему планируют до конца октября. Но легче от этого не станет. Дешевле — тем более. В министерстве тарифной политики предлагают жителям брать субсидии, но получить их могут только определенные категории. Малоимущие, учителя, врачи, инвалиды и многодетные. А что делать остальным? Люди обратились в прокуратуру.

