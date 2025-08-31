В Балашихе ликвидируют крупный пожар

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По предварительной информации, горит складское помещение.

В Подмосковье, в городе Балашиха, ликвидируют крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло в микрорайоне Новый Свет на улице Звездная. По предварительной информации, горит складское помещение. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно огромный столб черного дыма, а также огонь, который охватит крышу здания.

Пресс-служба МЧС сообщила, что площадь пожара устанавливается. На месте продолжают работать пожарные. Они проводят наращивание сил и средств, чтобы локализовать возгорание. О пострадавших информация пока не поступала. Причины пожара также пока неизвестны.

Ранее 5- tv.ru писал, что в Волгограде пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке. Огонь охватил несколько торговых рядов. ЧП произошло 30 августа. С рынка было эвакуировано более 600 человек. В результате происшествия никто не погиб. Площадь возгорания составила около 3,2 тысячи квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.