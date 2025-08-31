«Несправедливо»: жена Брюса Уиллиса ответила на хейт из-за переезда актера в отдельный дом

Фото: www.globallookpress.com/Nancy Kaszerman

У звезды «Пятого элемента» в 2023 году диагностировали лобно-височную деменцию.

Эмма Хеминг, жена актера Брюса Уиллиса, считает, что ее несправедливо осуждают за то, что она живет отдельно от мужа. Об этом женщина рассказала в личном блоге в соцсетях.

Два года назад у актера диагностировали лобно-височную деменцию. Это заболевание прогрессирует. Поэтому Хеминг вместе с дочерьми была вынуждена переехать от Брюса Уиллиса.

Сейчас он живет в доме, который оборудован специально под него. За Уиллисом круглосуточно наблюдают медицинские работники, а Эмма регулярно его навещает. Также он часто видит своих детей.

Жена актера заявила, что ей непросто далось решение съехать от мужа, однако так необходимо было поступить. Женщина призналась, что ухаживать за тяжелобольным человеком очень трудно. Эмма посвящала все свое свободное время заботе за Уиллисом и совсем забыла о себе.

«Слишком часто тех, кто ухаживает за больными, быстро и несправедливо судят со стороны тех, кто не прошел этот путь сам. Открытый обмен опытом может побудить к выражению собственного мнения, но, что еще важнее, он полезен для тех, кто действительно сталкивается с реалиями тяжелого ухода каждый день», — сказала супруга Брюса.

Первой на плохое состояние Хеминг обратила внимание дочь Брюса Уллиса от другого брака, Скаут. Именно она настояла на том, чтобы Эмми взяла перерыв и отдохнула. Вскоре после этого супруга актера наняла профессиональную сиделку, а позже и вовсе съехала от Брюса.

