По мнению главы РФПИ, Евросоюз должен прекратить саботировать реальный мирный процесс.

Власти Соединенных Штатов видят, как лидеры стран Евросоюза затягивают конфликт на Украине. Об этом, комментируя статью Axios в социальной сети X, заявил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Даже Вашингтон теперь это видит — лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине, выдвигая невыполнимые требования», — отметил глава РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз должен прекратить саботировать реальный мирный процесс. К тому же организации, по мнению главы РФПИ, необходимо отказаться от «провальной логики» бывшего президента США Джо Байдена. Также Дмитриев отметил, что Европе нужно выбрать дипломатию, а не «ложные нарративы».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа отметил, что Москва рассчитывает на безуспешность попыток западных государств помешать урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что именно на саммите в Анкоридже президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп заложили основу для переговорного процесса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил Киев и Европу в саботаже договоренностей России и США.

